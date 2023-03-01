В США заявили о способности Ирана за 12 дней получить материал для атомной бомбы

В настоящее время возможности Ирана таковы, что он может за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

В настоящее время возможности Ирана таковы, что он может за 12 дней произвести материал, необходимый для создания атомной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колин Каль на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

"В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней", - заявил Каль.

"С момента, как мы вышли из СВПД, Иран достиг впечатляющего прогресса в ядерной сфере", - подчеркнул он.

Каль добавил, что возвращение к ядерной сделке по-прежнему является "лучшим вариантом из всех", но отметил, что пока вопрос с СВПД отложен.

"Прошлым летом мы представили предложения по договоренностям, которые Иран не собирался принимать. Я не думаю, что мы не пороге возвращения к СВПД", - сказал он.

Накануне Bloomberg со ссылкой на данные МАГАТЭ сообщил, что в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 60%, с ноября прошлого года увеличились на 40%. При этом запасы обогащенного до 60% урана выросли с 62,3 кг до 87,5 кг.

Согласно полученному рядом СМИ докладу МАГАТЭ, в Иране также подтвердили, что взятые 22 января образцы на ядерном объекте в Фордо содержали частицы, обогащенные до 83,7%. При этом в Тегеране объяснили, что это связано с "непреднамеренными колебаниями уровня обогащения".

В международной организации в свою очередь указали, что продолжают расследование, чтобы установить причину обнаружения таких частиц.

Кроме того, некоторые западные СМИ указывают, что по состоянию на 12 февраля запасы обогащенного до любого уровня урана в Иране достигли 3 760,8 кг, что более чем в 18 раз выше уровня, согласованного в рамках иранской ядерной сделки.