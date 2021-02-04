В США заявили о снижении темпа распространения коронавируса

В США снижается число заражений и госпитализаций из-за COVID-19. Как передает Report, об этом пишет The Hill, ссылаясь на директора Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Рошель Валенски.
"Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", — сообщила Валенски.
По ее словам, суточный прирост зараженных коронавирусом достиг максимума 8 января, затем упал на 13,4%.
С 26 января по 1 февраля в среднем регистрировалось 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день, отметила Валенски.
По ее словам, число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.
В США январские показатели госпитализации и смертности из-за COVID-19 стали рекордными. Были госпитализированы 120 тыс. человек, скончались — 95 тыс.