В США заявили о росте запасов нефти на 1,6 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,6 млн баррелей и на 10 марта составили 480,1 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,6 млн баррелей и на 10 марта составили 480,1 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 7% выше среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:52 мск, майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 4,54% - до $73,93 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае снижается до $67,96 за баррель (-4,94%).