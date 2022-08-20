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В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила во время брифинга, что Соединенные Штаты занимаются разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия.
Другие страны
20 августа 2022 г. 09:04
В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила во время брифинга, что Соединенные Штаты занимаются разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Пентагона.

«Мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами», — сказала замглавы оборонного ведомства.

По ее словам, США также разрабатывают собственные гиперзвуковые вооружения.

«Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам», — указала Хикс.

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