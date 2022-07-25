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В США заявили о растущей опасности со стороны китайской армии

В США заявили о растущей опасности со стороны китайской армии Вооруженные силы КНР стали более агрессивными и опасными за последние пять лет.
Другие страны
25 июля 2022 г. 07:20
В США заявили о растущей опасности со стороны китайской армии

Вооруженные силы КНР стали более агрессивными и опасными за последние пять лет.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

«Китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали более агрессивными в этом конкретном регионе. Они пытаются расширить свое влияние по всему региону. И это имеет потенциальные последствия, которые не обязательно благоприятны для наших союзников и партнеров», — заявил Милли.

По словам американского генерала, активность китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе значительно увеличилась за последнее время. В то же время сохраняется вероятность нападения Китая на Тайвань, что также вызывает озабоченность США и их союзников, отметил Милли.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ generalı: “Çin ordusu son beş ildə daha təhlükəli olub”

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