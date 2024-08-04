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В США заявили о получении Пентагоном более 200 единиц ядерного оружия в 2023 году

В США заявили о получении Пентагоном более 200 единиц ядерного оружия в 2023 году Министерство обороны США в 2023 году получило более 200 единиц ядерного оружия, самое большое количество в год со времен холодной войны.
Другие страны
4 августа 2024 г. 19:49
В США заявили о получении Пентагоном более 200 единиц ядерного оружия в 2023 году

Министерство обороны США в 2023 году получило более 200 единиц ядерного оружия, самое большое количество в год со времен холодной войны.

Как передает Report, об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики Джилл Хруби, выступая в Национальном институте исследования сдерживания.

"В результате инвестиций, сделанных при администрациях Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, в прошлом году НУЯБ смогло поставить министерству обороны более 200 модернизированных ядерных вооружений. Это самая крупная годовая поставка с момента окончания холодной войны", - сказала она.

Глава НУЯБ напомнила, что США в октябре 2023 года анонсировали новую модификацию ядерной бомбы B61 - B61-13. "Мы ожидаем, что первая единица B61-13 будет изготовлена в 2026 финансовом году", - отметила она.

Хруби добавила, что бюджетный запрос на программы, связанные со стратегической стабильностью, составит около $25 млрд, из них $21 млрд на ядерное оружие.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon ötən il 200-dən çox nüvə silahı alıb

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