В США заявили о получении Пентагоном более 200 единиц ядерного оружия в 2023 году

Министерство обороны США в 2023 году получило более 200 единиц ядерного оружия, самое большое количество в год со времен холодной войны.

Министерство обороны США в 2023 году получило более 200 единиц ядерного оружия, самое большое количество в год со времен холодной войны.

Как передает Report, об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики Джилл Хруби, выступая в Национальном институте исследования сдерживания.

"В результате инвестиций, сделанных при администрациях Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, в прошлом году НУЯБ смогло поставить министерству обороны более 200 модернизированных ядерных вооружений. Это самая крупная годовая поставка с момента окончания холодной войны", - сказала она.

Глава НУЯБ напомнила, что США в октябре 2023 года анонсировали новую модификацию ядерной бомбы B61 - B61-13. "Мы ожидаем, что первая единица B61-13 будет изготовлена в 2026 финансовом году", - отметила она.

Хруби добавила, что бюджетный запрос на программы, связанные со стратегической стабильностью, составит около $25 млрд, из них $21 млрд на ядерное оружие.