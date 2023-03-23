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В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции

В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники.
Другие страны
23 марта 2023 г. 20:34
В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции

Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что Турция должна получить усовершенствованные самолеты F-16 и модернизационный пакет для имеющихся у нее F-16. Мы полагаем, что это важно для НАТО", - заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом Блинкен отметил, что США также добиваются снижения напряженности между Турцией и Грецией.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Türkiyənin “F-16”larının modernləşdirilməsini dəstəklədiyini açıqlayıb

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