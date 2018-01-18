В США заявили о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США необходимо сотрудничество с Турцией в строительстве новой Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передает Report, "Нам нужно сотрудничество с Турцией для обеспечения будущего Сирии", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

По словам Тиллерсона, США понимают обеспокоенность Турции ситуацией в стране, в частности, активностью курдских организаций, которые и США, и Турция считают террористическими.