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    В США заявили о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии

    Нам нужно сотрудничество с Турцией для обеспечения будущего Сирии

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США необходимо сотрудничество с Турцией в строительстве новой Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Как передает Report, "Нам нужно сотрудничество с Турцией для обеспечения будущего Сирии", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

    По словам Тиллерсона, США понимают обеспокоенность Турции ситуацией в стране, в частности, активностью курдских организаций, которые и США, и Турция считают террористическими.

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