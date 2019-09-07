В США заявили о недостатке сил для защиты своих союзников в случае атак Ирана

США обладают достаточными силами, чтобы сдерживать атаки Ирана в Персидском заливе против американских объектов и граждан. Однако средств для сдерживания атак на партнёров в регионе у страны нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд в неправительственном Совете по международным отношениям.

“Очевидно, что у нас нет средств и сил сдерживания против атак на наших партнёров в регионе. Вы можете видеть, как на Саудовскую Аравию и ОАЭ регулярно совершаются атаки”.

Отношения США и Ирана накалились после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. США обвиняют в этом Иран. Тегеран эти обвинения отверг.