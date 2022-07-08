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В США заявили о намерении расширять режим санкций в отношении РФ

В США заявили о намерении расширять режим санкций в отношении РФ Соединенные Штаты намерены расширять санкционный режим в отношении РФ и ужесточать контроль над его соблюдением другими странами.
Другие страны
8 июля 2022 г. 00:51
В США заявили о намерении расширять режим санкций в отношении РФ

Соединенные Штаты намерены расширять санкционный режим в отношении РФ и ужесточать контроль над его соблюдением другими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, - сказал он. - Не только продолжать вводить санкции, но и продолжать их расширять, а также ужесточать контроль за их исполнением другими странами".

Джонс подчеркнул, что США и их союзники продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, в том числе поставками вооружений. Он также утверждал, что санкции США уже оказывают влияние на российскую экономику и ее военно-промышленный комплекс, который, по его словам, из-за американских рестрикций в области экспортного контроля якобы не может сейчас производить "некоторые системы вооружений".

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