В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем

Соединенные Штаты планируют продолжать разведывательные полеты над Черным морем.

Соединенные Штаты планируют продолжать разведывательные полеты над Черным морем.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя последствия недавнего перехвата российским истребителем американского беспилотника MQ-9 над Черным морем.

"В общих чертах могу сказать, что мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полеты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Черного моря, ради нашей поддержки Украины и ее способности защищаться", - сказал представитель Белого дома.

США не собираются придерживаться ограничений, введенных РФ в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявили в Белом доме. "Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят, по поводу ограничений, - сказал Кирби. - Мы собираемся и в будущем продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом". Кирби также утверждал, что авиация США, в том числе упавший в Черное море беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, летает "в международном пространстве на законных основаниях".

БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта.