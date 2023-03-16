В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем

Соединенные Штаты планируют продолжать разведывательные полеты над Черным морем.
Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя последствия недавнего перехвата российским истребителем американского беспилотника MQ-9 над Черным морем.
"В общих чертах могу сказать, что мы продолжаем и будем продолжать эти разведывательные и наблюдательные полеты в поддержку своих интересов национальной безопасности в регионе Черного моря, ради нашей поддержки Украины и ее способности защищаться", - сказал представитель Белого дома.
США не собираются придерживаться ограничений, введенных РФ в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявили в Белом доме. "Они могут объявлять все, что хотят, они могут говорить все, что хотят, по поводу ограничений, - сказал Кирби. - Мы собираемся и в будущем продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом". Кирби также утверждал, что авиация США, в том числе упавший в Черное море беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, летает "в международном пространстве на законных основаниях".
БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта.