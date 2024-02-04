В США заявили о намерении нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке

США не ограничатся проведенными на данный момент раундами бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена и намерены нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании.

США не ограничатся проведенными на данный момент раундами бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена и намерены нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании.

Как передает Report , об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.