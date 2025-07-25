В США заявили о ликвидации на севере Сирии одного из главарей ИГ

Вооруженные силы США в ходе рейда на севере Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Вооруженные силы США в ходе рейда на севере Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Как следует из заявления, операция была проведена в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Отмечается, что в ходе рейда был ликвидирован "высокопоставленный лидер ИГ", а также два его сына, которые были связаны с группировкой. Как указывается в документе, все трое "представляли угрозу для США, сил коалиции, а также нового правительства Сирии".

"Мы продолжим неустанно преследовать террористов ИГ, где бы они ни действовали", - заявил глава CENTCOM Майкл Курилла, слова которого приводятся в заявлении. "Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США привержено делу окончательного разгрома террористов ИГ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине", - указал он.