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В США заявили о конце эры "однополярного доминирования"

В США заявили о конце эры "однополярного доминирования" Эра «однополярного доминирования» США закончилась и теперь страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике».
Другие страны
13 марта 2022 г. 10:24
В США заявили о конце эры однополярного доминирования

Эра "однополярного доминирования" США закончилась и теперь страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике".

Как передает Report, об этом в статье для журнала The American Spectator заявил Джош Хаммер.

Автор статьи пишет, что распад СССР привел к приходу однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства", однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная система во всех смыслах подошла к концу.

По словам Хаммера, первые признаки крушения однополярного мира появились в результате попыток США сменить иностранные режимы. В качестве примера он привел операции в Афганистане, Ираке, а также Ливии. Эксперт отмечает, что явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег". Однако, по мнению Хаммера, более важным был скрытый в них исторический символизм о том, что "Америка всемогуща".

"Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть. И это означает признание конца однополярной эпохи", - заключил автор.

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