В США заявили о готовности работать со странами, решившими развивать мирный атом

США готовы работать с правительствами стран и частными инвесторами в Центральной и Восточной Европе в сфере развития атомных технологий

США готовы работать с правительствами стран и частными инвесторами в Центральной и Восточной Европе в сфере развития атомных технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на конференции в Варшаве.

"Администрация Байдена верит, что будущее поколение атомной энергетики позволит нам генерировать больше безуглеродной энергии", - сказала Грэнхолм.

По ее словам, "это надежная, проверенная и безопасная энергия": "Мы хотим распространения продвинутых атомных технологий, производящих энергию без углеродного следа, по всему миру, включая, конечно, Польшу, Центральную и Восточную Европу".

Как подчеркнула министр, Соединенные Штаты готовы сотрудничать как с правительствами, так и с частными компаниями "тех стран, которые решили использовать атомную энергетику".

Грэнхолм добавила, что у США есть проверенные продвинутые технологии: "Пока не многие страны понимают важность атомной энергетики, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения [по климату] и нивелировать уровень [вредных] выбросов".