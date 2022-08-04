О нас

В США заявили о готовности к переговорам с КНДР в любое время

В США заявили о готовности к переговорам с КНДР в любое время Соединенные Штаты открыты для переговоров с КНДР по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова в любое время и в любом месте.
Другие страны
4 августа 2022 г. 00:19
В США заявили о готовности к переговорам с КНДР в любое время

Соединенные Штаты открыты для переговоров с КНДР по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова в любое время и в любом месте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы открыты к переговорам с Северной Кореей в любом месте и в любое время", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дженкинс добавила, что Пхеньян пока не связывался с Вашингтоном на предмет проведения встреч по данной тематике.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР, в феврале 2019 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во второй раз в Ханое. Трамп и Ким Чен Ын на саммите в столице Вьетнама после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины
Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины
3 августа 2022 г. 21:26
Швеция не намерена размещать на своей территории ядерное оружие
Швеция не намерена размещать на своей территории ядерное оружие
3 августа 2022 г. 18:15
Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 4 августа
Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене 4 августа
3 августа 2022 г. 17:29
Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России
Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России
3 августа 2022 г. 17:08
В Литве выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Литве выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
3 августа 2022 г. 15:38
Украина отзывает миротворческий контингент из Косово
Украина отзывает миротворческий контингент из Косово
3 августа 2022 г. 14:37
Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров
Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров
3 августа 2022 г. 14:06
Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН
Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН
3 августа 2022 г. 12:49
Прогноз: До 2023 года экономика Великобритании будет находиться в рецессии
Прогноз: До 2023 года экономика Великобритании будет находиться в рецессии
3 августа 2022 г. 12:19
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi