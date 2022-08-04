В США заявили о готовности к переговорам с КНДР в любое время

Соединенные Штаты открыты для переговоров с КНДР по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова в любое время и в любом месте.

Соединенные Штаты открыты для переговоров с КНДР по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова в любое время и в любом месте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы открыты к переговорам с Северной Кореей в любом месте и в любое время", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дженкинс добавила, что Пхеньян пока не связывался с Вашингтоном на предмет проведения встреч по данной тематике.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит США и КНДР, в феврале 2019 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во второй раз в Ханое. Трамп и Ким Чен Ын на саммите в столице Вьетнама после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.