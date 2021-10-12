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В США заявили о готовности к переговорам по ядерной сделке в Вене

В США заявили о готовности к переговорам по ядерной сделке в Вене Соединенные Штаты сохраняют готовность отправить делегацию на переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вену, но время на это не безгранично.
Другие страны
12 октября 2021 г. 23:53
В США заявили о готовности к переговорам по ядерной сделке в Вене

Соединенные Штаты сохраняют готовность отправить делегацию на переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вену, но время на это не безгранично.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы держим партнеров в курсе о наших усилиях по продвижению дипломатического пути в вопросе переговоров "пять плюс один" с Ираном... Это продолжит быть предпочтительным вариантом. Мы считаем, что дипломатия всегда должна быть первоочередным вариантом. Госсекретарь США (Энтони Блинкен) на этих выходных высказывался о том, что время не безгранично, это остается в повестке, - сказала она. - Продолжим придерживаться этих переговоров. Наша команда по-прежнему готова вернуться на очередной раунд обсуждений. Но у меня нет обновлений насчет того, когда это произойдет".

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