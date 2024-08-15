В США заявили о давлении Индии на Вашингтон из-за ситуации в Бангладеш

Индия надавила на США в связи со стремлением Вашингтона сместить власти в Бангладеш.

Индия надавила на США в связи со стремлением Вашингтона сместить власти в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на WSJ, в Нью-Дели опасаются распространения радикальных идей в этой стране в случае прихода к власти оппозиции.

"Американские дипломаты публично критиковали 76-летнюю [экс-премьер-министра Бангладеш Шейх] Хасину за то, что она посадила в тюрьму тысячи своих соперников и критиков. Но в серии встреч индийские чиновники потребовали, чтобы Соединенные Штаты смягчили свою продемократическую риторику", - отмечается в материале издания.

Кроме того, по словам индийских чиновников, они напрямую поставили перед США вопрос двусторонних отношений. Они подчеркнули, что США не имеют права считать Индию своим стратегическим партнером, если не будут учитывать их опасения по поводу национальной безопасности.