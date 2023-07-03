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В США заявили, что защитят Тайвань в конфликте с КНР

В США заявили, что защитят Тайвань в конфликте с КНР Военно-морские силы (ВМС) США готовы прийти на помощь Тайваню в случае вооруженного конфликта острова с Пекином, если соответствующее решение будет принято президентом и Конгрессом США.
Другие страны
3 июля 2023 г. 08:56
В США заявили, что защитят Тайвань в конфликте с КНР

Военно-морские силы (ВМС) США готовы прийти на помощь Тайваню в случае вооруженного конфликта острова с Пекином, если соответствующее решение будет принято президентом и Конгрессом США.

Как передает Report, об этом заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро в эфире телеканала CBS.

Ведущая спросила, "что будут делать ВМС США, если Китай нападет на Тайвань". "Это решение принимать президенту США и Конгрессу. Наш долг - быть готовыми к этому. Основная часть ВМС будет быстро развернута в западной части Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит приказ поддержать Тайвань в противодействии этому вторжению", - ответил Папаро.

Адмирал добавил, что его беспокоит растущий потенциал ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "Я беспокоюсь в связи с ракетными войсками НОАК", - сказал он.

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Версия на английском языке Admiral Paparo: US Navy will be deployed rapidly to Western Pacific to come to aid of Taiwan if order comes
Версия на азербайджанском языке ABŞ admiralı: "Çinlə münaqişədə Tayvanı qoruyacağıq"

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