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В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС

В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС США выступают за присоединение всех стран Западных Балкан к Европейскому союзу.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 07:41
В США заявили, что выступают за вступление всех стран Западных Балкан в ЕС

США выступают за присоединение всех стран Западных Балкан к Европейскому союзу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время переговоров с президентом Сербии Алесандаром Вучичем.

"Помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид отметила, что Соединенные Штаты решительно выступают за присоединение всего региона Западных Балкан к Европейскому Союзу, и подтвердила, что это является одним из приоритетов американской внешней политики в отношении региона" - цитирует пресс-служба президента заявление Донфрид.

Президент Вучич в свою очередь отметил, что для Сербии ключевой интерес представляет сохранение стабильности в регионе и что в этом смысле укрепление добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества является фундаментальным и неизменным исходным пунктом внешней политики страны. Президент особо отметил инициативу "Открытые Балканы" как пример успешного регионального сотрудничества и борьбы за общие цели, подчеркнув, что это лучший способ подготовить государства региона к членству в ЕС, а также возможность достичь европейских стандартов до вступления в сообщество.

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