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В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу

В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу Власти США намерены в ближайшие дни начать использовать временный пирс для передачи гуманитарной помощи с Кипра в сектор Газа.
Другие страны
15 мая 2024 г. 02:20
В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу

Власти США намерены в ближайшие дни начать использовать временный пирс для передачи гуманитарной помощи с Кипра в сектор Газа.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты в рамках международных усилий и в координации с ООН и Всемирной продовольственной программой начнут содействовать отправке гуманитарной помощи в Газу по кипрскому морскому коридору", - сказал он. "Правительство США и другие международные доноры предоставляют помощь для отправки с Кипра на побережье Газы с применением гражданских и военных судов США и партнеров, а также временного плавучего пирса", - отметил представитель американского военного ведомства.

"Это гуманитарная помощь предназначается для облегчения страданий жителей Газы. Мы призываем все стороны не препятствовать доставке жизненно важной помощи", - подчеркнул Райдер. Он уточнил, что корабли США будут охранять пирс. "У нас есть военные корабли, эсминцы в регионе, которые могут обеспечить поддержку", - добавил представитель Пентагона.

Райдер отметил, что временный пирс в настоящее время находится в прибрежной зоне порта Ашдод и пока не связан надлежащим образом с побережьем. По его словам, это, вероятно, будет сделано в ближайшее время.

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