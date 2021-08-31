Пентагон: Война в Афганистане завершилась

Война в Афганистане, самая продолжительная для Соединенных Штатов, подошла к концу.

Война в Афганистане, самая продолжительная для Соединенных Штатов, подошла к концу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Помимо этого, в ответ на вопрос журналиста о возможном участии ВС США в эвакуации оставшихся американцев из Афганистана отметил, что Пентагон "не предполагает роли военных для помощи в этом вопросе".

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане.