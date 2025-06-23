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В США заявили, что удары по Ирану нанеслись там, где хранился обогащенный уран

В США заявили, что удары по Ирану нанеслись там, где хранился обогащенный уран Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана.
Другие страны
23 июня 2025 г. 17:23
В США заявили, что удары по Ирану нанеслись там, где хранился обогащенный уран

Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана.

Как передает Report, об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Да, мы уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. У нас есть высокий уровень уверенности в том, что удары пришлись по тем местам, где Иран хранил обогащенный уран", - заявила она телеканалу ABC.

Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп не стал бы отдавать приказ об этих ударах, если бы не был уверен в том, что именно там хранится обогащенный уран.

По ее словам, операция стала "поразительным успехом", и с этим согласны как в Белом доме, так и в Израиле.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: İranda zənginləşdirilmiş uranın saxlandığı yerlərə zərbələr endirilib

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