В США заявили, что удары по Ирану нанеслись там, где хранился обогащенный уран

Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана.

Американские удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана.

Как передает Report, об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Да, мы уверены, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. У нас есть высокий уровень уверенности в том, что удары пришлись по тем местам, где Иран хранил обогащенный уран", - заявила она телеканалу ABC.

Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп не стал бы отдавать приказ об этих ударах, если бы не был уверен в том, что именно там хранится обогащенный уран.

По ее словам, операция стала "поразительным успехом", и с этим согласны как в Белом доме, так и в Израиле.