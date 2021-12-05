В США заявили, что соперничество в космосе быстро нарастает

Соперничество в космической сфере нарастает быстрыми темпами.

Соперничество в космической сфере нарастает быстрыми темпами.

Как передает Report, об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Стимулом к созданию Космических сил является то соперничество, которое вы можете наблюдать последние пару лет. Пространство для соревнования быстро развивается", - сказал он и выделил Китай и Россию в качестве основных соперников США в космосе.

Генерал также отметил, что число активных спутников на орбите Земли с момента создания Космических сил США в 2019 году удвоилось и достигло почти 5 тыс. При этом сами аппараты становятся все меньше и одновременно эффективнее.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил Соединенных Штатов и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году.