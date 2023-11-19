В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена

В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена

США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников.

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США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников. Как передает Report, соответствующее заявление разместила в социальной сети X (ранее Twitter) руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. "Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", - написала она. Таким образом представитель Белого дома прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, из которой следует, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Подпишитесь на наш Telegram канал