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В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена

В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 08:13
В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена

США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников.

Как передает Report, соответствующее заявление разместила в социальной сети X (ранее Twitter) руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", - написала она. Таким образом представитель Белого дома прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, из которой следует, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

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