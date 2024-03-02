В США заявили, что реализация мирных договоренностей по Газе зависит от ХАМАС

Осуществление договоренностей по освобождению заложников и режиму прекращения огня в секторе Газа зависит от согласия палестинского радикального движения ХАМАС со всеми условиями.

Осуществление договоренностей по освобождению заложников и режиму прекращения огня в секторе Газа зависит от согласия палестинского радикального движения ХАМАС со всеми условиями.

Как передает Report , об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге для журналистов.

"Соглашение уже есть, есть рамочная договоренность. Израиль более или менее принял ее. Прекращение огня в Газе на шесть недель начнется уже сегодня, если ХАМАС согласится освободить определенную категорию уязвимых заложников - переговоры об этом ведутся уже некоторое время - больных, раненых, стариков и женщин. Сейчас мяч на поле ХАМАС", - подчеркнул чиновник.

По его словам, стороны продолжают вести переговоры в Дохе. "Мы уже некоторое время работаем над тем, чтобы завершить их к празднику Рамазан. За последние несколько недель был достигнут значительный прогресс. Но пока сделка еще не заключена", - отметил представитель исполнительной власти. Он добавил, что согласие радикалов поможет увеличить объем гуманитарной помощи для мирных жителей Газы. По словам представителя администрации, США 2 марта успешно осуществили первую доставку помощи в палестинский анклав военными самолетами, продолжат доставлять ее в ближайшие недели по воздуху.