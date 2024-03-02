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В США заявили, что реализация мирных договоренностей по Газе зависит от ХАМАС

В США заявили, что реализация мирных договоренностей по Газе зависит от ХАМАС Осуществление договоренностей по освобождению заложников и режиму прекращения огня в секторе Газа зависит от согласия палестинского радикального движения ХАМАС со всеми условиями.
Другие страны
2 марта 2024 г. 22:17
В США заявили, что реализация мирных договоренностей по Газе зависит от ХАМАС

Осуществление договоренностей по освобождению заложников и режиму прекращения огня в секторе Газа зависит от согласия палестинского радикального движения ХАМАС со всеми условиями.

Как передает Report, об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге для журналистов.

"Соглашение уже есть, есть рамочная договоренность. Израиль более или менее принял ее. Прекращение огня в Газе на шесть недель начнется уже сегодня, если ХАМАС согласится освободить определенную категорию уязвимых заложников - переговоры об этом ведутся уже некоторое время - больных, раненых, стариков и женщин. Сейчас мяч на поле ХАМАС", - подчеркнул чиновник.

По его словам, стороны продолжают вести переговоры в Дохе. "Мы уже некоторое время работаем над тем, чтобы завершить их к празднику Рамазан. За последние несколько недель был достигнут значительный прогресс. Но пока сделка еще не заключена", - отметил представитель исполнительной власти. Он добавил, что согласие радикалов поможет увеличить объем гуманитарной помощи для мирных жителей Газы. По словам представителя администрации, США 2 марта успешно осуществили первую доставку помощи в палестинский анклав военными самолетами, продолжат доставлять ее в ближайшие недели по воздуху.

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