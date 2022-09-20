В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций против РФ в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины.
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По его версии, Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем.
"Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки", - утверждал Салливан.