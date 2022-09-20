В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций против РФ в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины.

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций против РФ в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его версии, Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем.

"Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки", - утверждал Салливан.