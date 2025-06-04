В США заявили, что пошлины Трампа сократят дефицит бюджета на $2,8 трлн к 2035 году

Таможенные пошлины администрации американского президента Дональда Трампа позволят сократить дефицит бюджета на $2,8 трлн в течение следующего десятилетия, но и могут привести к замедлению экономики страны.

Таможенные пошлины администрации американского президента Дональда Трампа позволят сократить дефицит бюджета на $2,8 трлн в течение следующего десятилетия, но и могут привести к замедлению экономики страны.

Как передает Report, об этом говорится в оценке Бюджетного управления Конгресса США.

"Без учета влияния на экономику США тарифы сократят общий дефицит бюджета на $3 трлн", - говорится в документе.

Однако, указывается в публикации, повышение пошлин в перспективе приведет к замедлению американской экономики, в том числе из-за ответных мер, введенных другими странами на тарифы США. "С учетом изменений масштабов экономики США тарифы приведут к сокращению общего дефицита федерального бюджета на $2,8 трлн", - отмечается в документе.

Бюджетное управление Конгресса также прогнозирует, что в 2025-2026 гг. инфляция будет увеличиваться на 0,4 процентного пункта ежегодно, что приведет к снижению покупательной способности домохозяйств и предприятий.