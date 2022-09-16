В США заявили, что переговоры по ядерной сделке с Ираном зашли в тупик

Переговоры о восстановлении в полном виде ядерной сделки с Ираном зашли в тупик.

Переговоры о восстановлении в полном виде ядерной сделки с Ираном зашли в тупик.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы находимся в патовой ситуации - в том смысле, что Иран на последнем раунде переговоров дал нам жесткий ответ, который для нас неприемлем", - заявила заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post. "Мы дали ответный сигнал относительно того, что мы считаем необходимым и что является ключевыми составляющими в данном случае", - добавила она.

При этом Шерман подчеркнула, что США не намерены опускать руки, продолжат добиваться возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном. "Президент [США Джо Байден] все еще считает, что нашим интересам отвечает добиваться сделки, и мы продолжим действовать таким образом", - отметила дипломат.

"Мы готовы к любому исходу. Будет ли сделка или ее не будет", - сказала Шерман. Как она подчеркнула, ключевые официальные лица США "считают, что Иран не должен когда-либо заполучить ядерное оружие". "Мы считаем, что возвращение к СВПД является наилучшим путем для обеспечения этого, но мы будем готовы к любому развитию событий, если сделки не будет", - подчеркнула первый заместитель госсекретаря США.