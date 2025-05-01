В США заявили, что переговоры о пошлинах с КНР не ведутся

Вашингтон и Пекин не ведут официальных переговоров по вопросу пошлин.

Вашингтон и Пекин не ведут официальных переговоров по вопросу пошлин.

Как передает Report, об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Еще нет", - сказал он в эфире телеканала Fox News, отметив, что Вашингтон хочет обеспечить себе "справедливые условия в торговле с Китаем".

"Я более часа разговаривал со своим китайским коллегой, это было до 2 апреля (2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 185 стран и территорий - ред.). Это была виртуальная встреча, она показалась мне конструктивной", - добавил Грир. Он утверждает, что введенные Вашингтоном пошлины призваны не навредить Пекину, а "восстановить американскую экономику".