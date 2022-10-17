В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба

В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба

Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

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