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В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба

В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.
Другие страны
17 октября 2022 г. 01:45
В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба

Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, мы не собираемся делать градации", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.

Дж. Салливан также заявил, что США "работают с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами мира, такими как Китай и Индия, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте".

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