В США заявили, что отношения с КНР обостряются из-за китайских амбиций на мировой арене

Отношения Вашингтона и Пекина обостряются, КНР стремится укрепить свои позиции на мировой арене за счет США.

Отношения Вашингтона и Пекина обостряются, КНР стремится укрепить свои позиции на мировой арене за счет США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Наибольшие опасения вызывает то, что Коммунистическая партия Китая все крепче убеждается в том, что может реализовать свое видение за счет силы и влияния, которыми обладают США, и за счет инструментов принуждения, прибегая к демонстрации своей силы, а также экономическому и политическому принуждению <...>. Следовательно, отношения между США и Китаем стали более сложными", - сказала она.