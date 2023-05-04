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В США заявили, что отношения с КНР обостряются из-за китайских амбиций на мировой арене

В США заявили, что отношения с КНР обостряются из-за китайских амбиций на мировой арене Отношения Вашингтона и Пекина обостряются, КНР стремится укрепить свои позиции на мировой арене за счет США.
Другие страны
4 мая 2023 г. 18:24
В США заявили, что отношения с КНР обостряются из-за китайских амбиций на мировой арене

Отношения Вашингтона и Пекина обостряются, КНР стремится укрепить свои позиции на мировой арене за счет США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Наибольшие опасения вызывает то, что Коммунистическая партия Китая все крепче убеждается в том, что может реализовать свое видение за счет силы и влияния, которыми обладают США, и за счет инструментов принуждения, прибегая к демонстрации своей силы, а также экономическому и политическому принуждению <...>. Следовательно, отношения между США и Китаем стали более сложными", - сказала она.

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