США не планируют переговоры с РФ по космосу

Переговоры между США и Россией по вопросам безопасности в космическом пространстве не запланированы.

Переговоры между США и Россией по вопросам безопасности в космическом пространстве не запланированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"Никаких переговоров с Россией у нас не запланировано", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время видеоконференции, организованной базой ВС США Петерсон (штат Колорадо).

В феврале 2024 года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, не предоставляя доказательств обвинило Россию в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что РФ занимается разработкой противоспутникового оружия, несущего ядерный заряд.