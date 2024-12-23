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В США заявили, что не намерены отказываться от дипломатии с Ираном и КНР

В США заявили, что не намерены отказываться от дипломатии с Ираном и КНР Вашингтон не намерен отказываться от дипломатии в отношениях с Тегераном и Пекином.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 02:50
В США заявили, что не намерены отказываться от дипломатии с Ираном и КНР

Вашингтон не намерен отказываться от дипломатии в отношениях с Тегераном и Пекином.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN International.

"Что касается Ирана и Китая, на мой взгляд, тут есть возможности не только с точки зрения сдерживания и противодействия, но и дипломатии. В случае Китая дипломатия нужна, чтобы эффективно управлять конкуренцией и пытаться прийти к лучшему пониманию того, что две крупные державы могут сосуществовать", - сказал он.

Вместе с тем Салливан заявил, что скептически относится к возможности заключения некой "большой сделки" между США и Китаем. По мнению помощника президента США по нацбезопасности, из-за "соревновательного аспекта" в отношениях с Пекином Вашингтону следует "укреплять свою конкурентоспособность, не продавать Китаю передовые технологии", которые якобы могут быть использованы против США и их союзников, а также "противостоять экономическим практикам Китая, которые вредят американским рабочим".

Салливан добавил, что "в случае с Ираном" он видит "реальную возможность" согласовать новую ядерную сделку.

"Это было бы интересно, поскольку именно избранный президент Дональд Трамп вышел из последней ядерной сделки, но, может быть, в этот раз он сможет устроить это, учитывая ситуацию, в которой находится Иран", - заявил советник американского лидера. Он утверждал, что сегодня "Иран ослабел" и что это якобы может вынудить Тегеран всерьез заняться разработкой ядерной бомбы.

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Версия на азербайджанском языке Sallivan: İran zəifləyib, bu onu ciddi şəkildə nüvə bombası hazırlamağa vadar edə bilər

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