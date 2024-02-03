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В США заявили, что нанесут следующие удары по Йемену

В США заявили, что нанесут следующие удары по Йемену США собираются нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 08:39
В США заявили, что нанесут следующие удары по Йемену

США собираются нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на нападение на американскую военную базу в Иордании.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

"Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене", — сказано в сообщении.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Ираке и Сирии, которые США нанесли после атаки на американскую базу в Иордании, стали лишь началом ответа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Yəmənə növbəti zərbələr endirəcək

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