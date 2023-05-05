КНДР возобновила активность на ранее пустующем ядерном полигоне

КНДР построила несколько объектов на полигоне Пунгери, разрушенном в 2018 году.

КНДР построила несколько объектов на полигоне Пунгери, разрушенном в 2018 году.

Как передает Report , об этом заявили в американском Центре стратегических и международных исследований.

По оценке участников проекта Beyond Parallel центра, спутниковые снимки позволяют сделать вывод, что "Северная Корея возобновила давно приостановленную деятельность на Пунгери".

В частности, северокорейские специалисты завершили строительство дороги, ведущей к разрушенному входу в один из туннелей, и построили в этом месте "два небольших здания". На одном из снимков видны кабели, проложенные от двух строений ко входу в другой туннель.

"Хотя недавно замеченная деятельность не является убедительным признаком предстоящих ядерных испытаний, долгожданное седьмое испытание почти наверняка состоится на ядерном полигоне Пунгери", - считают участники проекта.