О нас

КНДР возобновила активность на ранее пустующем ядерном полигоне

КНДР возобновила активность на ранее пустующем ядерном полигоне КНДР построила несколько объектов на полигоне Пунгери, разрушенном в 2018 году.
Другие страны
5 мая 2023 г. 05:52
КНДР возобновила активность на ранее пустующем ядерном полигоне

КНДР построила несколько объектов на полигоне Пунгери, разрушенном в 2018 году.

Как передает Report, об этом заявили в американском Центре стратегических и международных исследований.

По оценке участников проекта Beyond Parallel центра, спутниковые снимки позволяют сделать вывод, что "Северная Корея возобновила давно приостановленную деятельность на Пунгери".

В частности, северокорейские специалисты завершили строительство дороги, ведущей к разрушенному входу в один из туннелей, и построили в этом месте "два небольших здания". На одном из снимков видны кабели, проложенные от двух строений ко входу в другой туннель.

"Хотя недавно замеченная деятельность не является убедительным признаком предстоящих ядерных испытаний, долгожданное седьмое испытание почти наверняка состоится на ядерном полигоне Пунгери", - считают участники проекта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi