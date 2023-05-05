КНДР возобновила активность на ранее пустующем ядерном полигоне

КНДР построила несколько объектов на полигоне Пунгери, разрушенном в 2018 году.
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По оценке участников проекта Beyond Parallel центра, спутниковые снимки позволяют сделать вывод, что "Северная Корея возобновила давно приостановленную деятельность на Пунгери".
В частности, северокорейские специалисты завершили строительство дороги, ведущей к разрушенному входу в один из туннелей, и построили в этом месте "два небольших здания". На одном из снимков видны кабели, проложенные от двух строений ко входу в другой туннель.
"Хотя недавно замеченная деятельность не является убедительным признаком предстоящих ядерных испытаний, долгожданное седьмое испытание почти наверняка состоится на ядерном полигоне Пунгери", - считают участники проекта.