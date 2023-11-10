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В США заявили, что Израиль не ограничивает поступление гуманитарной помощи в сектор Газа

В США заявили, что Израиль не ограничивает поступление гуманитарной помощи в сектор Газа Израиль не создает препятствий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 06:41
В США заявили, что Израиль не ограничивает поступление гуманитарной помощи в сектор Газа

Израиль не создает препятствий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

"Ограничений на количество грузовиков с гуманитарной помощью нет, за исключением возможностей сотрудников ООН, и в первую очередь БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), по перемещению грузов, пересекающих "Рафах", на склады или в пункты распределения. Это очень существенный ограничивающий фактор, но никаких ограничений со стороны Израиля нет", - сказал он на брифинге регионального медиахаба Госдепартамента в Дубае.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что все грузы, направляющиеся в Газу, должны быть проверены на израильском контрольно-пропускном пункте "Ницана", и только потом машины направляются к месту назначения, что увеличивает маршрут примерно на 100 км.

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