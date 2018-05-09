В США заявили, что готовы пересмотреть параметры возобновления санкций против Ирана

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа готова провести переговоры и пересмотреть сроки возобновления действия односторонних американских санкций в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в эфире телеканалу Fox News министр финансов США Стивен Мнучин в свете объявленного Трампом решения о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Ему был задан вопрос, готовы ли США на переговорах заново обсудить и пересмотреть параметры возобновления таких санкций через 3-6 месяцев. "Я считаю, что мы готовы заново обсудить это прямо сейчас. Президент четко обозначил свою позицию со времени еще предвыборной кампании и вступления в полномочия [20 января 2017 года]: эта сделка плоха", - отметил Мнучин, не уточнив при этом, с кем именно такие переговоры Вашингтон готов вести.

"Он [Трамп] сосредоточен на условиях сделки, он хочет, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Он сосредоточен на баллистических ракетах и на проблеме государственного спонсирования терроризма. Мы проводим плотные переговоры с нашими европейскими союзниками и будем продолжать эти переговоры", - заверил министр финансов.

На вопрос, какие следующие шаги первым делом предпримут США, он ответил так: "Санкции вводятся, мы отрежем денежную поддержку, предназначенную для финансирования дурного поведения Ирана. Мы собираемся взаимодействовать с нашими союзниками, чтобы подправить [недостатки старой] сделки и заключить новую сделку". "[У народа Ирана] может быть светлое будущее, но оно не должно включать ядерные вооружения, баллистические ракеты и терроризм, опирающийся на государственное спонсирование", - утверждал Мнучин.