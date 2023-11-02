В США заявили, что Байден использует вето, если Конгресс выделит помощь только Израилю

Президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если Конгресс США одобрит законопроект о помощи Израилю, не включающий поддержку Украины.

Президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если Конгресс США одобрит законопроект о помощи Израилю, не включающий поддержку Украины.

Как передает Report , об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это", - сказал Кирби. Он добавил, что Байден "убежден, что все направленные дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности". "Президент хочет, чтобы все они были учтены, все они были приняты к действию Конгрессом одновременно", - подчеркнул Кирби.

По его словам, администрация Байдена не направляла бы единый запрос на дополнительные ассигнования, если бы не считала все включенные в него пункты одинаково важными. "Мы бы не направляли запрос таким образом, если бы мы не считали, что все они одинаково важны, и по ним нужно действовать одновременно", - сказал он.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом уже предупредил, что демократ Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Тем не менее, как ожидается, республиканцы в течение нескольких часов внесут этот документ на рассмотрение Палаты представителей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.