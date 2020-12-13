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В США завтра начнется массовая вакцинация от COVID-19

В США завтра начнется массовая вакцинация от COVID-19 Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан заявил, что американские власти ожидают, что вакцинация граждан страны от коронавируса SARS-CoV-2 начнется с понед
Другие страны
13 декабря 2020 г. 20:42
В США завтра начнется массовая вакцинация от COVID-19

Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан заявил, что американские власти ожидают, что вакцинация граждан страны от коронавируса SARS-CoV-2 начнется с понедельника, 14 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Он выразил надежду, что американцы смогут привиться уже в понедельник.

Кроме того, Хан подтвердил данные о том, что в США уже стартовала доставка доз препарата для нуждающихся слоев населения и медработников.

Отметим, что Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.

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