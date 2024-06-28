В США завершились теледебаты Байдена и Трампа

В Атланте в американском штате Джорджия прошли предвыборные теледебаты действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.
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Первая часть дебатов была посвящена экономическим проблемам, миграции, абортам и другим вопросам внутриамериканской повестки, однако разговор быстро перешел на международные темы.
Сначала речь зашла про хаотичный вывод американских войск из Афганистана — Трамп назвал его "самым позорным моментом в истории страны" и позднее заявил, что эта ситуация, в том числе "подтолкнула Россию к вторжению в Украину".
"Я никогда в жизни не слышал столько брехни", — сказал на это Байден.
Трамп в очередной раз заявил, что урегулирует конфликт в случае победы еще до официального вступления в должность, а также сказал, что не считает выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия мира в Украине приемлемыми.
Участники дебатов регулярно обвиняли друг друга во лжи и нападали друг на друга. Джо Байден в один из моментов, обсуждая отношение Трампа к военнослужащим и ветеранам, назвал бывшего президента неудачником. Трамп заявил, что Байден — худший президент в истории.