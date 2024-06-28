В США завершились теледебаты Байдена и Трампа

В Атланте в американском штате Джорджия прошли предвыборные теледебаты действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

В Атланте в американском штате Джорджия прошли предвыборные теледебаты действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

Как сообщает Report , первый раунд дебатов, который был организован телекомпанией CNN и транслировался в прямом эфире, продолжался полтора часа. В студии впервые не было зрителей, модерировали дискуссию и задавали вопросы двое ведущих CNN. Байден и Трамп говорили по очереди, при этом во время выступления одного участника микрофон другого был отключен.

Первая часть дебатов была посвящена экономическим проблемам, миграции, абортам и другим вопросам внутриамериканской повестки, однако разговор быстро перешел на международные темы.

Сначала речь зашла про хаотичный вывод американских войск из Афганистана — Трамп назвал его "самым позорным моментом в истории страны" и позднее заявил, что эта ситуация, в том числе "подтолкнула Россию к вторжению в Украину".

"Я никогда в жизни не слышал столько брехни", — сказал на это Байден.

Трамп в очередной раз заявил, что урегулирует конфликт в случае победы еще до официального вступления в должность, а также сказал, что не считает выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия мира в Украине приемлемыми.

Участники дебатов регулярно обвиняли друг друга во лжи и нападали друг на друга. Джо Байден в один из моментов, обсуждая отношение Трампа к военнослужащим и ветеранам, назвал бывшего президента неудачником. Трамп заявил, что Байден — худший президент в истории.