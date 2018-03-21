В США застрелили забаррикадировавшегося в ресторане вооруженного мужчину

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который укрывался в здании ресторана Panera Bread.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

При стрельбе больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов. Почему именно он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба.

В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.