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В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в офис ФБР

В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в офис ФБР В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в офис ФБР в городе Цинциннати в штате Огайо.
Другие страны
12 августа 2022 г. 08:00
В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в офис ФБР

В США застрелили вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в офис ФБР в городе Цинциннати в штате Огайо.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, вооруженный мужчина пытался проникнуть в зону досмотра посетителей местного отделения ФБР - однако после того, как сработала сигнализация, подозреваемый сбежал на машине.

Сотрудники ФБР вместе с дорожным патрулем штата Огайо и местной полицией организовали погоню, в результате которой на протяжении нескольких часов они преследовали подозреваемого, пока он не остановился.

Переговоры о сдаче провалились после того, как подозреваемый достал оружие и направил его на правоохранителей - он был застрелен одним из сотрудников. У погибшего, опознанного как Рики Шиффер, изъяли гвоздодер и винтовку AR-15.

На данный момент следствие выясняет, причастен ли Шиффер к какой-либо экстремистской группировке - в частности, к тем, которых подозревают в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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