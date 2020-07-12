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В США застрелили двоих полицейских

В США застрелили двоих полицейских Двое полицейских погибли в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас, подозреваемый покончил с собой
Другие страны
12 июля 2020 г. 05:30
В США застрелили двоих полицейских

Двое полицейских погибли в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас, подозреваемый покончил с собой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Полицейские скончались в местной больнице, куда были доставлены после инцидента. Отмечается, что стрельба произошла после того, как сотрудники приехали на вызов.

После того, как на место происшествия прибыли другие полицейские, они приказали стрелявшему бросить оружие. Вместо того, чтобы последовать указаниям правоохранителей, подозреваемый совершил суицид.

Мэр Мак-Аллена Джим Дарлинг выразил сожаление в связи с гибелью полицейских.

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Версия на азербайджанском языке Texasda polis əməkdaşları güllələnib

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