​В США застрелили человека во время акции протеста

В американском городе Луисвилл (штат Кентукки) во время демонстрации, связанной с убийством полицейскими чернокожей сотрудницы скорой Бреонны Тейлор, погиб один человек.

Как передает Report, об этом 28 июня сообщает Associated Press.

Акция протеста проходила вечером 27 июня в центральном парке города. По данным агентства, неизвестный открыл огонь по демонстрантам. В результате погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники полиции.