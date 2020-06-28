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В США застрелили человека во время акции протеста

​В США застрелили человека во время акции протеста

В американском городе Луисвилл (штат Кентукки) во время демонстрации, связанной с убийством полицейскими чернокожей сотрудницы скорой Бреонны Тейлор, погиб один человек.

Как передает Report, об этом 28 июня сообщает Associated Press.

Акция протеста проходила вечером 27 июня в центральном парке города. По данным агентства, неизвестный открыл огонь по демонстрантам. В результате погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники полиции.

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