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    В США застрелен полицейский

    В операции по задержанию подозреваемого участвуют десятки сотрудников полиции

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции американского штата Пенсильвания был застрелен, подозреваемый в этом преступлении разыскивается. Как сообщает Report  со ссылкой на Fox News, об этом заявили власти штата. 

    По данным властей, ответственность за смерть стража порядка несет 32-летний Джейсон Робинсон. В операции по задержанию подозреваемого участвуют десятки сотрудников полиции, в ней задействован вертолет.

    О возможных мотивах Робинсона пока ничего не сообщается. Имя убитого блюстителя закона не разглашается.

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