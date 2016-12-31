В США застрелен полицейский

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции американского штата Пенсильвания был застрелен, подозреваемый в этом преступлении разыскивается. Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявили власти штата.

По данным властей, ответственность за смерть стража порядка несет 32-летний Джейсон Робинсон. В операции по задержанию подозреваемого участвуют десятки сотрудников полиции, в ней задействован вертолет.

О возможных мотивах Робинсона пока ничего не сообщается. Имя убитого блюстителя закона не разглашается.