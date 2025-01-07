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В США зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

В США зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1 В американском штате Луизиана зафиксирована первая на территории США смерть от птичьего гриппа типа H5N1.
Другие страны
7 января 2025 г. 06:09
В США зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

В американском штате Луизиана зафиксирована первая на территории США смерть от птичьего гриппа типа H5N1.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения.

Отмечается, пациент был старше 65 лет и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания. Заражение произошло после контакта как с домашними, так и с дикими птицами. Депздрав Луизины обратил внимание, что данный случай пока единственный зафиксированный на территории штата, как следствие, риск распространения птичьего гриппа H5N1 среди жителей остается на низком уровне.

В конце декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США проинформировали о выявленной у пациента с тяжелым течением болезни мутации вируса птичьего гриппа. Ученые из института Скриппса предупредили, что всего одно изменение в этом вирусе способно сделать штамм H5N1 быстро распространяющимся среди людей, что чревато возникновением новой пандемии.

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