В США зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

В американском штате Луизиана зафиксирована первая на территории США смерть от птичьего гриппа типа H5N1.

В американском штате Луизиана зафиксирована первая на территории США смерть от птичьего гриппа типа H5N1.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения.

Отмечается, пациент был старше 65 лет и ранее у него были выявлены сопутствующие заболевания. Заражение произошло после контакта как с домашними, так и с дикими птицами. Депздрав Луизины обратил внимание, что данный случай пока единственный зафиксированный на территории штата, как следствие, риск распространения птичьего гриппа H5N1 среди жителей остается на низком уровне.

В конце декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США проинформировали о выявленной у пациента с тяжелым течением болезни мутации вируса птичьего гриппа. Ученые из института Скриппса предупредили, что всего одно изменение в этом вирусе способно сделать штамм H5N1 быстро распространяющимся среди людей, что чревато возникновением новой пандемии.