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    В США запустят производство модернизированной атомной бомбы

    Запуск серийного производства запланирован на 2020 год

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) санкционировало начало подготовительной стадии к производству модернизированной атомной бомбы B-61-12. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте NNSA.

    Работа над инженерной стадией программы велась четыре года. Запуск серийного производства запланирован на 2020 год.

    "В настоящий момент у бомбы B61 самая устаревшая компонентная база в арсенале США. Программа продления ресурса удлинит жизнь системы как минимум на двадцать лет", — заявил глава управления Фрэнк Клотц.

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