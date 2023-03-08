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В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету Американская компания Relativity Space планирует запустить в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету.
Другие страны
8 марта 2023 г. 13:30
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету

Американская компания Relativity Space планирует запустить в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщили в Twitter компании.

Сообщается, что 85% компонентов ракеты-носителя Terran1 созданы с помощью 3D-печати. Запуск должен состояться с мыса Канаверал во Флориде в среду.

По информации компании, длина ракеты достигает 30 м. Она оснащена двигателями Aeon, также напечатанными на 3D-принтере. В качестве горючего используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

В Relativity Space добавили, что технология 3D-печати позволяет существенно сократить сроки строительства и стоимость ракеты.

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