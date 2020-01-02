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В США запретят часть ароматизированных смесей для электронных сигарет

​В США запретят часть ароматизированных смесей для электронных сигарет

Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить продажу части ароматизированных смесей для электронных сигарет, передает Report со ссылкой на телеканал CNN.

По словам его источников, о новых нормах вскоре будет объявлено. Как ожидается, запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками.

По сведениям телеканала, в администрации полагают, что нужно провести дополнительные исследования этой продукции. После этого могут вновь разрешить продавать некоторые из указанных смесей.

В публикации констатируется, что в сентябре 2019 года власти США рассматривали возможность принятия более жестких мер. Они могли запретить продажу всех смесей для электронных сигарет, кроме продукции с табачными ароматическими добавками. По сведениям телеканала, советники Трампа сообщили ему, что такой шаг может негативным образом сказаться на его популярности среди избирателей.

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